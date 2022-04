François PAOLETTI

Au service de la République durant 30 ans occupant des postes sensibles de responsabilités particulières j'ai acquis des compétences dans le domaine de la Sécurité sous tous les aspect particuliers de cette fonction.

Avec mon équipe mes amis et nos correspondants dans le monde entier mais tout particulièrement sur le continent africain nous nous efforçons de mettre en place des programmes de développement économique au profit des populations.

Nous sommes toujours à l'écoute des hommes et des dirigeants de bonne volonté.

Nous intervenons à la demande dans le respect des lois des pays concernés ainsi que des usages et de la réglementation des institutions financières internationales compétentes en la matière.



Mes compétences :

Financement de projets

Sécurité