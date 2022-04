François PAPIN

Domaine de compétence : Psychologie Cognitive.

Statut : En recherche d'emploi.



Compétences :

1. Evaluation psychologique (neuropsychologique, cognitive, psychométrique).

2. Intervention psychologique (stimulation cognitive, remédiation cognitive, rééducation).

3. Activités de recherche (activité, architecture cognitive, attention, distraction, troubles cognitifs, changements cognitifs liés à l'âge).



Pour approfondir, vous pouvez télécharger mon Curriculum Vitae sur ma Page Linkedin (http://fr.linkedin.com/in/francoispapin ) ou ici via l'application "Ayos Ishare".



Aptitudes et compétences techniques :

- Compétent avec la plupart des phases de l’évaluation (neuro)psychologique: (ii) Formulation du problème et des hypothèses ; (iii) Examen (neuro)psychologique ; (iv) Traitement et analyse statistique des données ; (v) Interprétation et discussion des résultats ; (vi) Diffusion des résultats (personne examinée, demandeur, équipe médicale).

- Compétent avec toutes les phases de la recherche expérimentale en psychologie cognitive: (i) Recherche bibliographique et revue de l’état de l’art ; (ii) Formulation du problème et des hypothèses ; (iii) Conception et réalisation expérimentale ; (iv) Traitement et analyse statistique des données ; (v) Interprétation et discussion des résultats ; (vi) Diffusion des résultats (conférence, présentation).

- Tests psychologiques : Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS-IV), Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV), Mini Mental State Examination (MMSE), Boston Naming Test, Trail Making Test (TMT), Tower of London Test, Posner Test, Stroop test, Switching test, Cancellation Test, Wechsler Memor y Scale (WMS), Benton Visual Retention Test (BVRT).



Aptitudes et compétences informatiques :

- Compétent avec la plupart des logiciels Microsoft Office (Word, Excel, Power point) sous différents systèmes d’exploitation (Microsoft Windows et Mac OS X) et Langage de programmation (HTML, XHTML, CSS).

- Logiciels de recherche : Logiciel de recherche expérimentale (Superlab), Logiciels statistiques (Statistica, SPSS), Logiciel de composition de document scientifique (LATEX) et Logiciel éditeur audio (Amadeus).



Aptitudes et compétences sociales :

- Collaborations avec des chercheurs de différentes disciplines (psychologie cognitive, neuropsychologie, psychologie clinique, ingénieurie, sciences informatiques) dans divers types d’environnements de recherche multidisciplinaires, à la fois dans l’académie (équipes de recherche fondamentale) et dans l’industrie (équipes de recherche appliquée).



Aptitudes et compétences linguistiques :

- Anglais (écrit : niveau compétent : oral : niveau basique)

- Espagnol (niveau basique)



