François PAQUIN

Ce qui me plait : la recherche et le développement d'opérations digitales innovantes



Responsable des opérations d'acquisition digitale pour les 17 magazines du groupe (L'Express, Mieux Vivre Votre Argent, L'Expansion...). Recherche, négociation et mise en place : emailing, SEA, affiliation, retargeting DMP, achats groupés, ventes privées, vidéo marketing...



Responsable de la définition du plan stratégique d’acquisition et de fidélisation clients, de la mise en œuvre et du suivi des résultats dans son intégralité de la politique marketing clients de Mieux Vivre Votre Argent, La Lettre de la Bourse en collaboration avec la Direction des abonnements.



Analyser le marché, mettre en place des offres produits compétitives, élaborer les plans marketing et les campagnes d’actions commerciales, analyser les résultats, gérer les budgets et maîtriser le ROI, telles sont les missions que je dois conduire avec cette vision stratégique.



Pour réussir dans mes missions, je m'appuie sur mes capacités à gérer des projets en toute autonomie tout en m'appuyant sur des équipes. Je porte beaucoup d'intérêt à apporter de nouvelles solutions de développement, optimiser l’existant, rester à l'écoute du marché, satisfaire le client et être réactif face aux événements. La créativité et l'adaptabilité sont mes maître-mots. Rester une force de propositions est pour moi essentiel.



Mes compétences :

Marketing

Mailing

retargeting