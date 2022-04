François PARSY

Fort d’une formation technique d’Ingénieur en bâtiment de l’ESTP, complétée par le cycle ICG de l’Institut Français de Gestion, depuis plus de 10 ans, mon parcours professionnel est riche d’expériences en matière de gestion globale de centres de profits en Multi Sites dans le domaine des services aux Entreprises, pour une clientèle située sur le quart Nord Est de la France.

Je suis rompu au développement et à la fidélisation de la relation commerciale dans un contexte local de forte concurrence, sur un territoire où j’ai une bonne connaissance des principaux acteurs économiques régionaux.

Toujours placé dans la volonté du respect des engagements pris, la préoccupation permanente du respect de la stratégie de la Direction Générale et de l’atteinte des résultats, sont les constantes de mon parcours professionnel.

De nature volontaire, doté d’une grande curiosité me permettant de réussir dans des domaines multitechniques, placé tout autant dans la réflexion prospective et l’analyse que dans l’action, je suis un homme de terrain, rompu à la direction de structure, à la relation commerciale et l’animation d’équipe.





Mes compétences :

Management d’effectif important en multi-sites

Management d’équipes pluridisciplinaires

Aptitudes commerciales

Direction autonome de centres de profits

Evolution dans un contexte concurrentiel fort

Culture Pro. issue de nombreux domaines

Grande ouverture d’esprit