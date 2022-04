François PASQUET

Présentation de notre société THL +





Spécialisé dans la gestion personnalisée des transports urgents et spécifiques, une présentation succincte pour mieux vous présenter notre entreprise.



L’expérience de notre équipe, la connaissance du terrain, la discrétion de nos chauffeurs et la proximité de nos moyens roulants restent de véritables atouts pour l’ensemble de nos interventions



Notre connaissance des métiers référents au milieu « Hi-tech » est un plus ; intervention et installation informatique 1er degré, livraisons sécurisées de plis ou de colis pour les services internes ou généraux.

Transports et escortes d'oeuvres d'art .



Afin de mieux vous servir ;



Notre service Urgence est opérationnel 7J/7 et 24H/24. Il met à votre disposition sur l’ensemble de la métropole, une flotte de véhicules utilitaires dédiés, pour livrer sans rupture de charge au départ ou retour sur la Région Parisienne, France et Europe.

Nous proposons un grand nombre de combinaisons possibles.

Les délais d’intervention sur site se font dans l’heure, par la route, le fer

ou l’aérien. Nous maîtrisons également la distribution personnalisée

avec livraison à date et heure précises.



D’autres prestations spécifiques (jet - taxi, hélicoptère, manutention et

transports exceptionnels, stockage tampon, prestations sécurisées ...) peuvent être proposées, selon les demandes ou le degré d’urgence impératif de nos clients.



Grâce à nos moyens informatiques et téléphoniques, nous pouvons suivre pas à pas les missions qui nous sont confiées ; chacun de nos clients recevant en fin d’opération une confirmation de livraison regroupant les informations nécessaire à la clôture de son dossier ; nom du réceptionnaire, prix de la course et le résumé de son déroulement.







Mes compétences :

Transport