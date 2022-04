François PASSELEGUE

Je m'intéresse particulièrement à la mécanique et à la dynamique des tremblements de terre. J'utilise principalement des approches expérimentales afin de reproduire des ruptures spontanées ou forcées en laboratoire (experiences de stick-slip en presse tri-axiale (ENS Paris) et friction haute vitesse en cisaillement annulaire (INGV, Roma et Brown University, Providence). La majorité de mon travail est basée sur les mesures acoustiques qui permettent l'enregistrement de l'accélération des particules pendant les ruptures spontanées et l'évolution de la microfracturation pendant les glissements forcés. Je réalise en complément de ces études des analyses théoriques ou numériques (propagation de rupture, endommagement, affaiblissement thermodynamique) .



Mes compétences :

Fortran

MATLAB