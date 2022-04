Francois-Patrice GASQUET

Architecte dplg et urbaniste de formation, aprés quelques années d'exercice libéral intégrant des missions d'expertise pour les compagnies d'assurances, je suis entré dans le monde de la promotion immobilière mais dans de toutes autres fonctions, d'abord commerciales puis dans le développement foncier où j'aurais passé l'essentiel de ma carrière gravissant les échelons de développeur foncier à directeur régional du développement auprès de sociétés de promotion régionales ou nationales au gré des regroupements et rachats dans la profession.

Ma dernière mission de directeur du developpement foncier du groupe régional "Fonta" essentiellement en charge des participations aux concours et réponses aux appels à projets, s'est achevé fin mai 2019.

Je suis donc désormais disponible et à l'écoute



Mes compétences :

Urbanisme