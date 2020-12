Anna Bela DENIAUD

La société Prest@trans, nouvel acteur dans le monde du transport Poids lourd met en relation expéditeurs et transporteurs.

Elle propose, pour la première fois en transport Poids lourd, un tarif précis et immédiat en ligne, ainsi qu'une saisie simple des commandes et ce, 24h/24 et 7j/7, sur le territoire national comme en Europe.



Pour plus d'informations ou toute demande de devis, me contacter à l'adresse mail suivante :

deniaud.annabela@presta-trans.com



