Ilhan BUDAK

CONSULTANT SENIOR EVOLIS :



Que vous soyez propriétaire à la recherche d'un locataire ou d'un acquéreur, ou locataire en recherche d'un successeur ou d'un sous-locataire, Evolis dispose de tous les moyens humains, techniques et commerciaux pour répondre à vos besoins



EVOLIS intervient pour le compte de propriétaires institutionnels, d'asset managers, de gérants, ou de propriétaires privés.



Le rôle de ses consultants consiste à vous accompagner tout au long d'une commercialisation, et notamment à :



· Déterminer le positionnement commercial de l'offre

· Elaborer une stratégie commerciale sur mesure

· Mettre en oeuvre le plan d'actions commerciales

· Assurer un reporting fréquent et détaillé

· Analyser les dossiers des candidats (étude financière)

· Vous assister dans la phase de négociation financière et juridique



Objectif : Offrir un conseil sur mesure et professionnel à nos clients



Pour vous assurer entière satisfaction, nous avons misé sur :



· La mise en place d'une équipe projet spécifique à la commercialisation de l'offre

· La mise en oeuvre de moyens importants et adaptés : études de marché, veille concurrentielle, marketing direct ciblé

· Recherche de la solution la plus adaptée à votre situation



Mes compétences :

Vente

Négociation

Marketing

Immobilier

Management

Communication

Conseil

Investissement

Immobilier d'entreprise