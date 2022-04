Francois PATRICK

Patrick FRANCOIS - Gérant



Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur de la Téléphonie. Fondateur de la marque LINKCOM, il fête en janvier 2014 ses 19 Ans de Constructeur et Distributeur en Téléphonie, Contrôle d'accès et Camera vidéo surveillance IP . LINKCOM commercialise ses produits en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. Professionnel averti, il accompagne avec succès une profonde mutation de son secteur et se positionne en avant-gardiste sur certains produits Passerelle GSM et Interphone PBX/IPBX. Il représente fidèlement la deuxième génération spécialisée du secteur de la Téléphonie, puisque, de père en fils, et dès 1970, ils tenaient leur rang en qualité de Distributeurs de Marques Françaises puis Fabricants de Standards Téléphoniques en 1975.



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Communication

DECT

E commerce

Gsm

Internet

IPBX

Mobilité

PABX

Téléphonie

VoIP