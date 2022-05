Olivier MARNAC

Plus de 10 ans d'expérience internationale en commercial grands comptes, business development, marketing, management d'équipe, et projets impliquant les dernières technologies IT & Telecom.

Leader, stratège, bilingue (FR-GB), motivé par les objectifs, avec de solides compétences en analyse, communication et innovation.



Spécialités :

- Ventes directes grands comptes, et business development

- Développement de partenariats indirects / canaux et alliances

- Team Building et management

- Expérience sur marchés Européens et pays émergents : Afrique de l'Ouest & Centrale, Europe de l'Est, Asie

- Expertise dans les cycles de vente complexes

- Aptitude à communiquer et à négocier à tous les niveaux des organisations

- Capacité à développer des relations et connexions, et générer des opportunités

- Leadership, et profil multilingue et interculturel



Mes compétences :

4G LTE

Afrique

Broadband

Business

Business development

Distribution

Europe

Grands comptes

Infrastructure

Innovation

International

Internet

IPTV

LTE

Management

Partenariats

Stratégie

Telecom

Téléphonie

ToIP

VOD

WI-FI

WiFi

Wifi…

WiMAX

Wireless