François-Paul IVART

• Conception et définition d’une politique globale des SI

• Réalisation d’études ou d’expertises nécessaires à la mise en place ou au développement du SI

• Contrôle de l’architecture applicative et fonctionnelle

• Définition, mise en oeuvre de la politique de gestion des risques informatiques et contrôle de la fiabilité, de la sécurité, de la confidentialité et de l’intégrité des SI

• Élaboration et présentation de l’architecture technique du SI

• Suivi de la mise en oeuvre de l’architecture technique retenue pour le SI

• Élaboration des scénarios d’évolution de l’architecture technique du SI en conformité avec la politique de l’établissement

• Contrôle technique des projets informatiques et conseil aux décideurs, sur l’évolution du SI

• Définition des standards techniques du SI

• Formation et information de l’équipe informatique sur les questions d’architecture technique du SI

• Recensement, analyse et validation des impacts techniques des nouvelles solutions informatiques

• Veille et conseil auprès de la direction d’établissement en matière d’architecture technique du SI

• Chiffrage des coûts des solutions techniques informatiques

• Rédaction de rapports d’études et de cahiers des charges techniques informatiques

• Conseil aux décideurs sur la définition et à l’application de la politique sécurité

• Veille technologique et fonctionnelle sur les marchés et produits informatiques



Mes compétences :

Administration

Administration réseaux

Administration Réseaux et Systèmes

Basic

DSI

Éditique

Esx

Informatique

Ingénieur informatique

Intouch

Magic

Microsoft Active Directory

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Visual Basic

Powerbuilder

Réseaux et systèmes

RSI

Sage

SAGE X3

SPICEWORKS

Systèmes d'Informations

VMware