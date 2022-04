François-Paul MAGRANER

Je travaille en étroite collaboration avec le Directeur Commercial France, et à ce titre je suis Responsable Grands Comptes et Animateur Raccords, Robinetterie - Fontainerie et Voirie.

Je négocie, met en place et gère des contrats cadres nationaux.

Je m'ocupe du suivi de clients nationaux : exploitants, entreprises TP et négociants.

J'ai une expérience de 12 ans dans la commercialisation de canalisations en fonte ductile.

Institut Commercial de Nancy

Maestria Universidad La Salle (Mexico DF)

European Business School Paris



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Négociation

Chargé d'affaires

Travaux publics

Métallurgie

Industrie

Affaires internationales

Sécurité incendie

Gestion grands comptes

Eau potable

Commercial grands comptes

Eau et assainissement