François PELLETIER

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.



170 ans d'histoire qui ont permis au Conservateur de développer une expertise reconnue. S'appuyant sur une politique de gestion éprouvée, Le Conservateur propose à ses clients de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. Avec 220 000 sociétaires et plus de 7.4 milliards d'euros d'actifs gérés au 1er janvier 2016, Le Conservateur est aujourd'hui un acteur référent du marché français.



Avec plus de 600 agents répartis sur l'ensemble du territoire français, le Groupe, spécialiste de la gestion prudente et sécuritaire, privilégie une vision à long terme pour obtenir des performances pérennes, sa philosophie étant de "donner de la valeur au temps".



En tant que Délégué National Le Conservateur, je me tiens à votre disposition pour tout échange.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Stratégie Patrimoniale

Approche fiscale

Recrutement