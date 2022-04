Francois PEREZ

Aprés avoir dirigé le centre d'essais en France pendant 10 ans sur les domaines de systemes de climatisation, portes, électronique et pantographes, je suis depuis 10 ans également en Allemagne leader mondial de systeme de climatisation et centre de compétence au sein du Groupe Faiveley.

Aprés deux ans comme support pour nos filiales a l'International, j'ai évolué vers le secteur des ventes pour prendre en charge en 2008 l'Europe du Sud Est (Roumanie, Bulgarie,Slovakie,Serbie,...) et l'Afrique du Nord. Je suis rattaché au siege du Groupe et en charge de la stratégie de développement de Faiveley sur la zone géographique décrite ci-dessus en plus de l'aspect commercial.

J'ai quitté la société Faiveley fin aout 2011 pour servir le groupe Knorr-Bremse a Münich a partir d'octobre 2011 comme KAM Alstom.



