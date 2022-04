François PERRAD

Mon profile complêt sur LinkedIn :Array



COMPETENCES :

- Direction de petites équipes techniques

- Veille technologique

- Gestion de projet

- Interface Client

- Architecture logicielle, conception et développement

- Conception de systèmes embarqués

- Conception d’applications distribuées

- Processus de développement Cycle en V et méthodes agiles (TDD, intégration continue, …)

- Langages : C, Perl, Python, Java, CORBA-IDL

- Langages de données : XML (DTD, Relax NG, XSLT)

- Gestion de configuration : CVS, Subversion, Git

- Noyau temps réel, linux embarqué, automate d’états fini

- Compétences spéciales :

__* Génération de code

__* Dimensionnement de CPU (du µP 8bits au PC embarqué)

- Langues : anglais



CONTRIBUTIONS OPEN SOURCE :

- Perl Author depuis 2001 : http://search.cpan.org/ ~perrad/

- Parrot (Perl6 Virtual Machine) : http://www.parrot.org/

- SMC (State Machine Compiler) : http://smc.sourceforge.net/





ma home page : http://fperrad.googlepages.com/home



Mes compétences :

agile

Architect

Compilation

computer

Computer science

CORBA

CTO

DTD

Extreme programming

IDL

Lua

Microsoft Expression

Open Source

Perl

Programming

Python

Regex

RTOS

TDD

UML

XML