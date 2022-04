François PERRAUT

Ingénieur en physique avec l'optique et l'instrumentation comme spécialités, j'ai toujours travaillé à des applications en lien avec la biologie et la santé. J'ai aussi développé une forte aptitude à évoluer dans des équipes pluridisciplinaires (biologie, chimie, traitement des informations) et pluriculturelles (chercheurs académiques et industriels). Mes principales compétences sont la microscopie, l’holographie numérique, le traitement des signaux et des images et la gestion de projets pluridisciplinaires.

Auteur de 24 familles de brevets et d’une vingtaine de publications, j’ai également participé à la rédaction d’un ouvrage de référence sur les nano biotechnologies.