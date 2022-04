François PERRIN

L'agence A Suivre n'est pas worldwide (mais certains de ses clients le sont !).

Créée en 2004, elle ne fait partie d'aucun groupe mondial (omni) présent sur les 5 continents. Elle ne s'appuie même pas sur un réseau (global) de collaborateurs omniscients. A Suivre est juste une agence à l'écoute de ses clients. Une agence dont l'unique obsession est de comprendre les cibles et saisir les enjeux, afin de concevoir les meilleures stratégies et les meilleurs mix media, pour obtenir les meilleurs ROI.

Bref, A Suivre préfère parler de vous et faire parler de vous, plutôt que de parler de soi.



Solutions expertes ou stratégies globales, A Suivre propose des expériences et savoir-faire en phase avec l’époque et les nouvelles technologies.

Souplesse, réactivité, volonté d’apporter de la fraîcheur dans la méthode comme dans les moyens, notre équipe partage un seul credo :



Dépenser mieux, dépenser juste… et s’adresser à l’intelligence de nos cibles.



Ainsi, depuis la création graphique jusqu’à la stratégie globale de communication, en passant par les nouvelles technologies, le marketing opérationnel ou l'animation des marques, l’agence accompagne des clients dans des secteurs extrêmement variés :



Adecco, Bacardi Martini France, Carlsberg, Mobisud (SFR), Olympique Lyonnais, Promoval, Renault Trucks, Beaumes de Venise, Région Rhône Alpes, Ville de Saint-Etienne…



Mes compétences :

Affaires publiques

Communication

Evénementiel

Marketing

Médias

Nouveaux médias

Publicité

Référencement

Sociologie

street marketing