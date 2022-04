François PERROT

Je suis expert-comptable et commissaire aux comptes. Depuis plus de 10 ans, je mets mon expérience au service des chefs d’entreprise et des directions financières de groupes de sociétés, côtés ou non et de Petites et Moyennes Entreprises.



Je les accompagne dans le pilotage et le développement de leurs activités sur les aspects financiers, comptables, juridiques et fiscaux.



Secteurs d’activité : HCR, associations, prestations de service, ESN (ex SSII), maisons de retraite, services financiers, secteur parapublic, logement social, immobilier…



Mes compétences :

Comptabilité

Contrôle de gestion

Audit

Finance

Fiscalité

Conseil