François PESQUET

J'ai appris, reçu et cultivé ce savoir-faire mécanicien en 3ième génération.



La mécanique est la couche de base du fonctionnement de la plupart des systèmes techniques et des outils que nous utilisons.



Utiliser les matériaux, transformer les matériaux à l'aide de robots et automates dédiés.



Pour créer des fixations, mouvements, déplacements contrôlés, outils de manipulation, outils d'observations, des éléments mécaniques pour l'aérospatiale, la chirurgie, les laboratoires de recherche ...



Mes compétences :

Compréhension des besoins

Expression des besoins

Production

Schaublin / Deckel / Aciera / Weiler / CMZ / Mazak

Solidworks / Mastercam / Delcam / FANUC / ISO / GP

Méthodes : 5S / LEAN Management et Manufacturing /