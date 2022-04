François PESSARD

Maitrise une grande partie des logiciels tel que

-première, edius, FCPX (montage)

- After Effects (compositing)

- Encore DVD (creation DVD/BLURAY)

- Illustrator

- Photoshop

- CMS (Wordpress, Joomla)



Langage informatique:

- HTML

- PHP

- SQL

- CSS

- JQUERY

- JAVASCRIPT



Notion en:

- C# (framework Microsoft .NET)



Quelques notions sur:

- 3Dstudio max,Cinema 4D (modelisateur, modificateur)



Mes prises de vue sont réalisés avec mon propre matériel:

- une caméra HVR-Z5

- Etant plongeur depuis 1991, Je fais aussi de la video sous marine depuis 9 ans.

Equipement: Caisson Light and motion Bluefin pro/Sony HDX 550



A côté de ses activités, je propose aussi 2 services:

- Transfert sur DVD. (Super8 et 8mm par télécinéma image par image, VHS,SVHS,VHSC,UMATIC,miniDV et mini DVCAM)

- Duplication CD/DVD (1 robot d'impression ALEA PINGO + tour de duplication 1/11)



Je me suis mis en portage salarial en 2005 via MISSIONS-CADRES.



Depuis fin 2016, Je suis en auto entrepreneur sous l’appellation commercial "Web Video Service" proposant suite à l'acquisition d'un BTS de développeur Web, la création de site internet.





J'ai travaillé ou travaille encore avec:

- Yann Huissoud (H8 films) pour l'apprentissage de la 3D (modélisation et animation de personnage).

- Laurent Dethes (cadreur indépendant France3 et TV8) et de nombreuses personnes lié à mon domaine d'activité.

- Nicolas Droz (Snowworld production)

- Serge Roetheli (Conférencier connaissance du monde et Aventurier)



Mes compétences :

Prise de vue

Production vidéo

Réalisation

Réalisation audiovisuelle

Montage vidéo

Création de site web

SQL

PHP

CSS

HTML