Dominique SALLOU

Bonjour,



Co gérant de la société NRGCO, j'évolue en tant que diagnostiqueur énergétique, auditeur dans les domaines du froid toutes catégories (Cat I, II, III IV & V) pour des organismes comme BUREAU VERITAS ainsi que suivi de projet pour le groupe PSA .

Réglementation RT2012 pour permis de construire.

J'étudie, compose et réalise les études et la conduite de projets. Mes domaines d’expertise sont les process industriels (automobile ; agro) intégrant la mécanique, la manutention, les automatismes, le froid et la sécurité. Rigoureux, organisé et autodidacte, je suis également doté d’un bon relationnel avec des intervenants multiples.



Mes compétences :

Audit

Chef de projet

Conseil

Sécurité

Automatisme et régulation