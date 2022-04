François PETIT

Être heureux professionnellement, c'est d'abord allier savoir-être et savoir-faire.



Diplômé avec mention du Groupe AUDENCIA en spécialité Commerce International, jai acquis de solides connaissances à plusieurs niveaux : savoir-faire commercial à travers la maîtrise de diverses techniques de ventes, sens de laccueil et du contact, diplomatie, maîtrise de soi, pratique professionnelle de langues étrangères.



Dynamique, autonome, étant force de propositions, organisé, persévérant, ayant le goût du challenge, l'esprit de conquête, la culture du résultat, doté d'un très bon sens du relationnel, je m'impose quotidiennement une exemplarité vis-à-vis de la clientèle et de l'ensemble des collaborateurs.



M'appuyant sur un fort réseau et régulièrement sollicité en tant qu'Intervenant / Jury, jessaie selon mes disponibilités de partager mon expérience auprès des Écoles de Commerce et Centres de Formation.



Mes compétences :

Communicatif

Stratégie commerciale

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Développement commercial

Tourisme

Commerce B2B

Animation commerciale

Marketing

Management

Techniques de vente

Communication

Commercialisation

Formation commerciale

Gestion de la relation client

Leadership

Travail en équipe