François PETIT

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2010-2016 CDI dans une SSII chez Id2 Val de Loire à Saran (45) au poste d’administrateur systèmes et réseaux pour plusieurs compte (niveau 2 & 3).



AVRIL 2015 à Janvier 2016 : Ingénieur Systèmes chez SMABTP via ID-2 – Orléans



-Evolution de l’infrastructure et de l’architecture du système d’informations.

-Administration de l’infrastructure VMware 4.1, 5.0 et 5.5.

-Administration de l’infrastructure VMware View

-Administration des serveurs Windows 2003, 2008 et 2012 R2 (avec migration des serveurs)

-Administration de l’Active Directory (3100 users), serveurs de fichiers,RDS

-Supervision Patrol agent, sauvegarde TSM

-Administration des postes de travail (W7 et W10)

-Gestion de ticket (niveau N2&N3)



Septembre 2013 à Mars 2015 : Administrateur Systèmes chez Humanis via ID-2 – Orléans



Administration des serveurs Windows 2000 à 2012, des infrastructures VMware et fermes Citrix

– Mise en place de surveillance systèmes via Centreon Nagios - Evolution de l’infrastructure

et de l’architecture du système d’informations. (8000 collaborateurs). Participation aux arrêts de salle. Résolution

d’incidents N2/N3.Administration de l’infrastructure VMware (2 vCenters, 20 Hosts ESXi, 850 VMs)



AVRIL 2012 à Septembre 2013 : Responsable projet / Administrateur Systèmes chez Duralex via ID-2 – Orléans



- Gestion d’un projet de ré-internalisation des données: Consolidation majeur de l’infrastructure informatique (300

collaborateurs). Virtualisation des serveurs physiques vers ESX 5.1, insourcing des données de l’entreprise, mise à niveau

global du parc et déploiement des postes, clients legers (wyse). Création d’un nouvel AD, serveurs de fichiers, serveurs

d’impression, virtualisation d’applications via App-V. Mise en sauvegarde via Veeam Backup.



OCTOBRE 2010 à Mars 2012 : Administrateur Systèmes / Responsable projet – PME du Loiret via ID-2



- Gestion de projets de mise à niveau de l’architecture informatique d’une dixaine de PME du Loiret, maintien en condition

opérationnelle des infrastructures – Installation, configuration des nouveaux serveurs et virtualisation de l’existant.





- Administration et évolution des infrastructures virtuelles et physiques.

- Gestion et administration d’infrastrastrucutre virtuelle vmware 3.5 4.0 et 5.1

- Administration Chassis Blade HP C7000 et Dell M1000e

- Administration Baie EMC VNX 5100 et 5700.

- Utilisation des process ITIL

- Participation aux projets d’évolution.

- Administration SAN.

- Création et administration des espaces disque.

- Administration de baies et des switchs.

- Gestion du parc serveur.

- Gestion de Mise à jour des serveurs (firmware et driver).

- Gestion des stocks et des évolutions.

- Gestion des salles informatique

- Administration et participation à la mise en place PRA / PCA

- Participation aux arrêts de salle



2009-2010 Contrat de professionnalisation avec le Crédit Agricole Titres au service Réseaux Serveur (niveau 2) : - Projet licence « Mise en place d’une solution de télétravail ».

- Etude de solution virtualisée.

- Participation à l’élaboration du cahier des charges.

- Installation et configuration de serveur ESX VMWARE 3.5

- Mise en place et configuration de serveur Citrix

-Autres Projets

- Mise en place d’un logiciel de contrôle de conformité des postes de travail. (Promisec)

- Upgrade des serveurs de supervision antivirus (EPO McAfee).

- Mise en place d’un réseau Wifi.

- Migration d’hôte ESX VMware 3.5 vers VMware 4.1

- Migration de vCenter 2.5 vers vCenter 4.1

- Migration de Netbackup 6.5 x86 vers NetBackup7.0 x64

- Tâches quotidiennes

- Maintenance hardware et logiciel du parc serveur.

- Déploiement, installation et configuration de VM sur VMware 3.5 et 4.1

- Mise en place de procédure d’installation et d’exploitation.



Mes compétences :

Citrix XenApp 6.5

SAN / Network Attached Storage

EMC e-learning IT Stratégies

VMware 3.5/4/5.5/6.0

Microsoft Windows 2000/2003/2008/2012 R2 Server

Microsoft Hyper V 2.0

Novell ZENworks

ITIL Foundation version 3

VMware View

Veeam backup – Networker – BackupExec, NetBackup,T

Châssis Blade DELL

Châssis Blade HP