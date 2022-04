Alexandre GOULET

Actuellement en poste, j'occupe la fonction d'ingénieur systèmes Windows / vMware / Exchange / Azure



Doté de 16 années d’expérience dans les opérations et l'exploitation des systèmes d’information, j’apprécie les chantiers d'évolution ainsi que le maintien en conditions opérationnels des outils informatiques. Curieux et en veille technologique permanente, j'ai suivi le cursus MOOC Microsoft afin d’appréhender les évolutions du métier d’ingénieur système. A l'issue, j'ai obtenu la certification MCSA puis MCSE cloud platfom.



Dynamique, reconnu pour mes qualités relationnelles, de communication, d'équipe et de sens du service, je recherche de nouveaux challenges au sein d’une structure localisée dans le bassin d'emploi Orléanais.



Anglais Courant



Mes compétences :

Anglais

Anglais bilingue

COMPUTING

DNS

Messagerie

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Serveur

AD / LDAP

Veeam backup

IBM Domino

Citrix XenApp 6.5

VmWare vShère