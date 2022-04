François PETIT

Fort d'une riche expérience opérationnelle et internationale, j'ai eu l'occasion de travailler plus de 5 années dans le monde arabe (Émirats Arabes Unis, Sahara Occidental, Égypte).

A ce titre, je recherche un poste de chef de projet, en France et à l'étranger, au profit d'une organisation internationale (ONU, ONG, OTAN,...).

Aires de compétences :

- management d'équipes multiculturelles de collaborateurs,

- conseil d'aide à la décision au niveau stratégique,

- process sécurité des biens et des personnes,

- expert dans la formation technique et tactique sur simulateur,

- expert dans la règlementation de tir,

- communication, diplomatie,

- adaptation, réactivité..



Mes compétences :

Diplomatie

Relationnel

Management

Organisation

Sécurité sûreté

Défense

Formation

OTAN

Planification

International