François PEYRALBES

Après mes études supérieures dans le monde des vins et spiritueux j ai débute ma carrière dans la grande distribution au sein du groupe Auchan puis de Métro. Je désire aujourd'hui revenir vers ma véritable passion le vin. Je désire remettre mes compétences de commercial ou de responsable commercial auprès d'un vigneron, d'une coopérative ou d'un négociant



Mes compétences :

passion du produit vin

gout pour les relations commercales et humaines

gout pour les challenges et la satisfaction du cli

gestion et management d'equipe

respect des objectifs commerciaux

connaissance du logiciel isavigne

respect merchandising

degustation viticole