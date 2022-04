Colibri Prévention est dédiée au conseil et à l'expertise en matière de sécurité des bâtiments, sécurité incendie et en prévention des risques professionnels.



Fort de ces premiers contrats,

- responsable unique de sécurité d'un centre commercial à Paris 19,

- responsable unique de sécurité un parc de stationnement à Paris 19,

- mandataire de sécurité d'un immeuble de grande hauteur IGH W2 à Paris La Défense,



Colibri Prévention est en mesure de vous fournir ses premières références, gage d'un savoir faire reconnu et approuvé.



Je reste à l'écoute de vos besoins,

Très cordialement,



François Peyrichon

Président de la société Colibri Prévention.



Mes compétences :

Gestion technique et suivi de chantier

Sécurité incendie SSIAP 1 / SSIAP 3

Maîtrise des risques professionnels

Management de projet

Connaissances juridiques

Gestion de crise

HSE

Sécurité incendie

Prévention des risques professionnels