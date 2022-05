Tony LUDEAU

Je suis actuellement étudiant en Master 2 Maintenance et Exploitation des Patrimoines Immobiliers à l’ISTIA au sein de l’Université d’Angers, et en recherche active pour un stage dans le domaine de la maintenance immobilière / facility management.



Durant ces deux dernières années j’ai pu découvrir et apprécier le travail d'assistant aux services généraux, grâce à un contrat de professionnalisation d'une durée d'1 an qui s'est déroulé au sein de MBA Radiance Groupe Humanis (2014/2015) et un stage de 6 mois qui s’est déroulé au sein de Volkswagen Group France (2015/2016).



Durant cette alternance et ce stage, j’ai pu évoluer en grande autonomie sur :

- du suivi énergétique

- du suivi multitechnique

- du suivi de rénovations de bâtiments

- du pilotage de déménagement

- de l'aide à la mise en place de l'outil Surfy (outils de gestion des surfaces, du mobilier et des personnes)

- de l'appel d'offre FM / entretien

- un projet de flocage de salles d'archives

- de la mise en place d'outils pour le contrôle qualité des prestations et des prestataires

- de la mise en oeuvre, le suivi et la réception de travaux

- de la mise en place d'une enquête de satisfaction

- du suivi de l'entretien des locaux

- du suivi et de la mise en place de contrats avec des prestataires

- de la diffusion de registre de sécurité ainsi que la rédaction de sa procédure

- de la gestion d’un parc automobile

- de l’étude et du montage de divers dossiers comme l’anticipation de la fin du tarif réglementé du gaz,

ou encore la hausse de consommation électrique dans les différentes agences de la mutuelle.



Mes compétences :

Gestion

Maintenance

Patrimoine immobilier

Gestion immobilière

Maitrise d'oeuvre

Autocad

C2i

Discipliné

Négociation contrats

Gestion de contrats

Sécurité incendie

PMR

Normes ISO

Organisation

Microsoft Office