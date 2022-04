Francois PFAFF

Pharmacien industriel, je me suis spécialisé dans le domaine des procédés et de la formulation.



Ma formation de Pharmacien Industriel a été spécialisée par un master en formulation et technologie pharmaceutique. J'ai complété, en parallèle, ce cursus par un diplôme d'ingénieur procédés en Génie Chimique. La fin de mon cursus d'ingénieur m'a ouvert à la gestion et au pilotage de projets pour travailler en équipes pluridisciplinaires.



Cette double casquette, mes différentes expériences, mon dynamisme et mon bon relationnel m'offrent une vraie plus-value pour avoir la double maitrise biologique et technique de l'industrie pharmaceutique.



Mes compétences :

Gestion de Projets R&D

Informatique (Office, Simulation, Gestion)

Pharmacien Industriel

Ingénieur génie chimique procédés