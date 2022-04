François-Philippe IL GRANDE

Consultant indépendant, j'accompagne les TPE/PME pour tous leurs besoins informatique : choix technologiques, installation, maintenance et sécurisation des équipements, logiciels et données.



J'interviens également pour des missions en tant qu'ingénieur systèmes, réseaux et sécurité et dans le domaine du test logiciel.



Spécialités :

- Administration systèmes et réseaux.

- Sécurité informatique.

- Gestion de projet.

- Assurance qualité logiciel (QA).

- Conseil en organisation informatique pour les TPE/PME.



Mes compétences :

Administration réseaux

Administration système

Gestion de projet informatique

Sécurité informatique

Assurance qualité logicielle