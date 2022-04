Francois PHILIPPOT

Diplômé et expérimenté dans la vente et l'après vente automobile, voilà 15 années que j'enseigne en lycée professionnel.

10 ans dans le réseau Peugeot (réceptionnaire à chef des ventes), chauffeur de taxi, commerçant ambulant en foire exposition, chef d'atelier chez Norauto pour une ouverture de centre, sont les activités dans lesquelles je me suis investi avant d'être fonctionnaire.

Mobile, je suis prêt à réfléchir un projet requérant mes savoir faire et compétences et mettre mon énergie au service de sa réussite.