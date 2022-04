Jean Michel GARNIER

Mon expérience dans la programmation et l'identification des besoins ainsi que mon expérience professionnelle polyvalente me conduisent à penser que je suis un élément représentant une réelle valeur ajoutée dans le cadre des missions qui me sont confiées.

Mes expériences en entreprise m'ont permis de perfectionner mes compétences techniques et de connaître toutes les phases d'un projet informatique, de la conception du cahier des charges à la formation utilisateurs.

En plus de mes compétences en informatique, mon parcours diversifié m'a permis de développer des aptitudes d'adaptabilité ainsi qu'un véritable sens d'analyse et de synthèse.

Je suis rigoureux, réactif et j'aime le travail en équipe. J'ai toujours cherché à m'investir dans des entreprises performantes ayant sans cesse pour objectif de relever les chalenges que l'on me proposait.



Mes compétences :

Informatique

T2A

RSSI

Développement SQL SERVER

Messageries Sécurisées

Visual studio 2012