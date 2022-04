Francois PICAUD

Consultant en recrutement, juriste de formation.

Expertise dans tous types de recrutements.

7 ans d'experience a Londres, Paris et Munich.

Francais langue maternelle, anglais et allemand courants.

Tres bonne connaissance des marches de technologies: informatique, nouveaux media / internet, semiconducteurs et microelectronique, nanotechnologies etc...



Mes compétences :

Approche directe

Executive Search

Microsoft Technologies

Nanotechnologies

Recruitment

Recrutement

Search

Semiconducteurs