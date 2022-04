Dans un monde ou tous les flux vont grandissant, j'avance pas à pas (de bonds en bonds), simplement.



Mes compétences :

Communication

Formation vente

Marketing

Gestion des ventes et des équipes de vente

Études marketing

Services

Développement commercial

Référencement internet

Open Data

Sciences économiques

Sciences humaines et sociales

Organisation de salons, d'évènements et séminaires