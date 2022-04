Commercial en banque et assurance au sein d'une équipe soudée et motivée au Crédit Mutuel de Versailles dans les Yvelines durant 7 ans, j'ai profité d'une opportunité professionnelle me permettant de revenir en Corse dans la même entreprise.



Mes compétences :

Assurance

Banque

Banque assurance

Corse

équitation

gestion de patrimoine

Parachutisme