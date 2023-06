Florence LEMAIRE (LOUVIOT)

Souscription branche construction et RC :

Identification des risques et analyse des besoins sur la base de dossiers de tarification

Vérification de la conformité et de la faisabilité des risques au regard de la politique de souscription de la compagnie

Proposer le ou les produits adaptés aux besoins du prospect

Tarification et souscription tous types de risques en entreprise (de lartisan à lentreprise du bâtiment de 50 personnes, etc.. )

Tarification et souscription pour les professions intellectuelles du bâtiment (architectes DPLG, maîtres dœuvre, bureaux détude, promoteurs, lotisseurs)

Compilation dossier technique pour étude par le ST en responsabilité civile industrielle et commerciale, et responsabilité Fabricant

Autres domaines :

Mise en place et suivi conventions de règlement toutes branches

Souscription et gestion risques simples (MRH et multirisques professionnelles)

Gestion automobile (mono-véhicules et flottes automobile)

Surveillance du portefeuille