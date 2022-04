Ingénieur - Consultant en Organisation, je viens de créer lé Société OP-Performance.

Consultant indépendant en Organisation, S.I, Conduite du changement, j'ai trente ans d'expérience, acquise au sein du Groupe PSA et au sein de Cabinets Conseil.



Responsable de la Gouvernance de la Direction Informatique des Marques Peugeot et Citroën, j’ai mis en œuvre la Gestion des budgets informatiques et, en amont, la réalisation des schémas directeurs, les arbitrages et la planification des applications informatiques. De l'ordre de 60 M Euros, ces budgets informatiques représentaient l'activité de 600 personnes. J’ai aussi élaboré les budgets informatiques des filiales de PSA, dans le monde entier, pendant 6 ans. En complément de cette expérience à l'international, j'ai piloté la réalisation du Schéma Directeur de la première joint-venture d'Automobiles Citroën en Chine. Cette démarche a été relatée dans un article de l’hebdomadaire L’Usine Nouvelle (N° 2891 du 30 octobre 2003). Au sein de Cabinets Conseils, j'ai managé des projets informatiques d'envergure (siècle/homme).



La pratique des analyses stratégiques, des schémas directeurs, des cartographies fonctionnelles et de la conduite des projets, m’a permis d’acquérir une solide expérience méthodologique, qui a été complétée par une formation au LEAN Management. Je suis certifié LEAN Six Sigma, Green Belt, par l'Ecole Centrale de Paris. Chez PSA, j’ai déployé la démarche LEAN, auprès des 600 personnes de la Direction Informatique des Marques.



Au cours de ma carrière, j’ai réalisé des formations, ainsi que des actions de communication.



Je souhaite mettre mes compétences au service des entreprise et étudier les opportunités de coopération qui s’offrent à nous.



François PIGNAULT







Mes compétences :

ITIL

Gestion de projet

Management