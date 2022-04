Jurek JUSZCZAK

GESTION DE PROJET

- Management de projet et de budget, coordination des équipes fonctionnelles et techniques, pilotage de relation client, pilotage fournisseurs

- Analyse des besoins avec le métier, rédaction de cahiers des charges et chiffrage de projets, design et validation fonctionnelle et technique, planification, suivi des livrables

- Animation de réunions, capacités rédactionnelles et relationnelles, reporting

- Coordination des équipes de développement / déploiement / intégration

- Ressource managements, gestion des carrières

- Offshore : pilotage des équipes de développement

- Déploiement et mise en exploitation des environnements de production, suivi de versions de l’application

- Assistance en Change Management / Transition Management

- Gestion de crise, conduite du changement (Négociation Raisonnée de Harvard)

- Méthodologie de développement des logiciels (cycle en V, méthode Agile, intégration continue, …)



COMPETENCES FONCTIONNELLES ET TECHNIQUES

- Salesforce : Sales Cloud & Service Cloud - compétences fonctionnelles et techniques

- CRM Siebel, Oracle,

- Coordination des équipes de développement, tests, validation, déploiement, production, suivi de versions - contexte multi-langue et multi-pays

- Réalisation et présentation des POC (Proof of Concept)

- Architecture des systèmes d’information (BPM, SOA, Cloud computing)

- Amélioration de performances de l’application

- Gestion de problèmes de sécurité

- Assistance à la gestion de crise (Négociation Raisonnée de Harvard)

- Intégration



Mes compétences :

Performance tunning

Architecture SI

Business planning

Gestion de crise (Négociation Raisonnée de Harvard

Proof of Concept

Siebel

CRM

Salesforce

Pilotage de Projets, management des équipes et des