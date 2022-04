François PIHET

Après 15 ans d'activités de développement dans les énergies renouvelables (cogénération, éolien, biomasse,..)et d'expertise pour l'acquisition de centrales électriques, je développe dans le Bénélux l'activité de GRANDEAR(consulting international:Array) qui regroupe déjà à Paris une quarantaine de consultants seniors avec des liaisons déjà formalisées sur les USA, le Canada, le Brésil, l'argentine, la Chine et Taiwan, le Japon, l'Allemagne,la Pologne, les pays Baltes,...

Je recherche des profils ayant 20 ans d'expérience au moins sur l'international à un poste de direction afin de constituer une équipe pluridisciplinaire et de proposer des missions sur l'Intenrnational pour des grands comptes et des grosses PME.

Base: 1040 Bruxelles, Bd L Schmidt 119



Mes compétences :

Conseil

Energies renouvelables

M&A