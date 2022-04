François PINASSAUD

L’image a toujours occupé une place prépondérante dans mon parcours professionnel comme personnel, au travers de l’édition de livres illustrés ou de la pratique de la photographie en amateur. La solide connaissance que j’ai pu en acquérir couvre ses multiples aspects : technique, éditorial, juridique ou documentaire.

C'est pourquoi, en tant que documentaliste, titulaire du certificat de technicien bibliothécaire documentaliste de l’EBD, je vise à construire mon expérience autour de ces deux axes :



ICONOGRAPHIE:

Gestion des droits d’auteur et du droit à l’image

Orientation graphique et choix éditoriaux (recherche, editing, suivi)

Suivi technique (contrôle, archivage)



GESTION DOCUMENTAIRE :

Analyse des besoins

gestion et optimisation d’outils documentaires(structuration de l’information, fonctions de recherche)

Diffusion (flux d’informations et de documents, CMS, newsletters)



Mes compétences :

Recherche, sélection et suivi iconographiques

Catalogage et indexation

Traitement d'images

Analyse des besoins

Assistance utilisateurs

Recherche documentaire

Droit de la propriété intellectuelle

Chaîne graphique

Collecte, contrôle et archivage de documents

Gestion et optimisation de BDD et thésaurus

Diffusion via CMS et newsletters

Droit à l'image

Prise de vues

HTML

Cortex

XML

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Office

Adobe InDesign

OpenOffice

QuarkXPress

Adobe Lightroom

Fotostation

DIP système

EverSuite

Wordpress

CSS