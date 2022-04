François PINEL

Formateur professionnel d'adultes électricien d'équipement.



Exemples de titres professionnels sur lesquels je peux travailler :



électricien d'équipement

technicien électricien d'équipement

électromécanicien de maintenance industrielle

technicien de maintenance industrielle

agent d'entretien du bâtiment





Après environ 25 ans d’expérience dans le secteur de la maintenance électrique industriel, je suis à présent titré Formateur Professionnel d'Adultes.



Mes compétences :

Animation de formations

Accompagner les apprenants dans la construction

Documenter et mettre en œuvre la maintenance pré

Mettre en service une installation comprenant as

Remettre en état des installations électriques i

Argumenter et réaliser une amélioration en maint

Remettre en état des installations mécaniques, p

Diagnostiquer et dépanner une installation pilot

Préparer et animer des situations d'apprentissag