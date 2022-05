Thierry RUSCONI

Après avoir consacré une grande partie de ma vie professionnelle à accompagner les personnes dans leurs parcours en entreprise, j'ai concrétisé le mien en devenant formateur professionnel d"adultes.

Aujourd'hui, J'interviens sur tout type de dispositif orienté :



• Formation et professionnalisation aux métiers des téléservices (CRM, CRCD...) et de la bureautique.

• Communication interpersonnelle et posture professionnelle (Analyse Transactionnelle, Méta-communication)

• Développement personnel orienté vers le bien être : Gestion du stress, Méditation, Chia Tsu,…



Mes compétences :

Conseil en management

Fidélisation client

Développement personnel

Animation de formations

Accueil physique et téléphonique

Service client

Gestion de la relation client

Conseil en communication

Microsoft Office

Animation d'équipe

Assistance téléphonique

Bureautique

Animation de réunions

Télémarketing

Accompagnement collectif

Conception pédagogique

Insertion socioprofessionnelle

Accompagnement individuel

Accompagnement de projet