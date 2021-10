Jean CAYEUX

Webmaster

Gestion de projet web – Community manager (SMO) – Référencement Web(SEO) – Rédaction Web – SEA – SEM – Gestion E-commerce – Gestion de la E-réputation de l’entreprise – E-mailing et newletter entreprise – Stratégie web marketing – HTML – CMS Wordpress – CMS prestashop – Photoshop CS5 (niveau 1 et 2)



Administrateur réseau - Gestionnaire parc informatique

Maintenance opérationnelle et gestion performante du système réseau (création de comptes, partages, sécurisation réseau, suivi et dépannage) - Windows 2003 2008 server et des postes clients 98 à 8 - Traitements de texte, tableurs, Bases de données, Logiciels de présentation Office 97 à 2013, Logiciels de statistiques - Internet, création site Intranet - Administration Ciel (compta + Gestion commerciale + Paye) - Administration CEGID Business 2008 - VmWare Workstation 9 - GLPI – Téléphonie voix sur IP – Vmware Vcenter 5.0



Formateur

Formateur en Bureautique (Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher, Outlook) - Formateur en réseautique - Accompagnement pédagogique - Accompagnement VAE pour la réseautique



Qualiticien

Mise en place système qualité certification ISO 9000, accréditation ISO 45001 - Audits - Formations - Animations de réunions - Analyses statistiques - Mise en place de tableaux de bord - Rédaction de manuels qualité - Procédures -Instructions





