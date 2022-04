Carlos LOPES

Bonjour,



Cadre du prive à Amiens dans un structure depuis 2002, j'ai eu en charge la gestion financière et sociale de cette structure.



Durant ces années au sein de la Structure j'ai décliner la stratégie RH de au sein de l'entreprise

- Répondre aux demandes sur tous les domaines RH (droit du travail, formation, recrutement,rémunération)

- Gestion des salariés détachés et mis à dispsoitions.

- Gestion des IRP

- Coordonner les programmes de formation avec les responsables de pôles

- Gestion de la paie et de l'administration du personnel

- Interlocuteur vis-à-vis des organismes extérieurs (CARSAT, CPAM, AGEFOS, FONGECIF, POLE EMPLOI, ... )

- Gestion financière de la Structure par le management du pôle financier.



Dans le cadre de mes fonctions j'ai participé à plusieurs formations:

En 2016 j'ai participé au cycle de formation PUMAS à Sciences Po Lille sur le Dialogue social. En 2012 j'ai eu mon D.U. A.R.H (licence) (gestion ressources humaines) à l'Université de Picardie. Mais aussi sur la gestion financière, formation et le gestion des IRP.





J'ai aussi travaillé avec les différentes structures de l’État en région, mais aussi les structures Régionales et Départementales.







Divers:

Marié, 3 enfants

Passionné de bricolage et de voyage

participe aux club RH sur mon département et à un réseau TPE/PE



Mes compétences :

Animateur

Conduite de projet

Droit

Droit du travail

Gestionnaire

Instances représentatives du personnel

Négociateur

Ressources humaines

Gestion de projet

Management

Négociation

Comptabilité

Animation

Informatique