Jean-François BOUFFAUT

1) Parcours professionnel

* 13 ans dans le travail temporaire (Groupe Manpower Inc.):

D'attaché commercial en 1992 à directeur de secteur en 2005.

* De août 2005 à août 2006 : Directeur d'établissement AFPA Amiens

* De septembre 2006 à déc. 2008 : DGA d'INTERFOR-SIA, organisme de formation à Amiens (effectif 100 collaborateurs)

* De janvier à avril 2009 : Création d'un cabinet RH

* De mai 2009 à février 2010 : Chef de projet Mission Locale du Grand Amiènois et MEF

* De juin 2010 à avril 2016 :

- > Consultant RH auprès des PME et structures publiques ou associatives

(recrutement, réorganisation, optimisation des charges...)

- > Parallèlement, Cogérant de 2 agences de garde d'enfants à domicile sur

Levallois-Perret (92) et Paris (75)

* De mai 2016 à octobre 2017 : Directeur d'un O.F. de fédération professionnelle (Fédésap)

* Depuis octobre 2017 : Délégué territorial Paris pour Agefos PME



2) Profil

Orienté conseils et services, mon expérience est riche d'une connaissance variée de types d'interlocuteurs (DG, DRH, DAF, Dprod° etc.) et d'une expertise RH de nombreux secteurs d'activités privés et/ou publics