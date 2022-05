Vincent DEMONCHY

Conseiller et formateur en Environnement et Santé Sécurité, mes missions sont les suivantes :

- Conception de formations en Développement Durable et en Performance industrielle

- Animation de formations en environnement, santé et sécurité au travail, pour différents publics : responsables QHSE, dirigeants, élus, demandeurs d’emplois,…

- Commercialisation des produits CCIO

- Conseils et accompagnements techniques et réglementaires des TPE, PME et Groupe

- Audit énergétique de premier niveau

- Accompagnement à l’obtention de certifications (ISO 14001, MASE)

- Réalisation d’évaluation des risques professionnels

- Élaboration d’études déchets pour les collectivités

- Gestion de convention de partenariats avec des collectivités

- Accompagnement de la chargée de mission déchets



Mes compétences :

Sécurité

Environnement

MASE

ICPE\formations\études

Évaluation des risques professionnels

Fiche de poste

Management environnemental NM ISO14001

Energie

Plan de preventions

Écoconception

Déchets tri valorisation environnement

Développement durable

ISO 14001 Standard

Audit

Gestion de projet

Pédagogie

Formation