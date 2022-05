Marie CLERC

Diplômée du Master II professionnel Sciences de l'environnement, milieux urbains et industriels, avec une spécialisation Environnement et Communication, de l'Université de Cergy-Pontoise, je suis actuellement responsable du département Patrimoines et tourisme du bureau d'étude Atemia et (Array ) et chargée de la communication de l'entreprise.

Depuis cinq ans, je choisis d’appréhender les problématiques du développement durable en capitalisant des expériences au sein des univers complémentaires que sont les entreprises et les associations.

J'apprécie de pouvoir appliquer mes préconisations en faveur du développement durable à mes méthodes de travail et à ma vie quotidienne. Mes buts, mes envies, mes défis sont notamment de limiter mes impacts environnementaux ainsi que d'encourager et d'accompagner mon entourage professionnel et personnel à faire de même.



Mes compétences :

Développement durable