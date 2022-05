Marie CLERC

Chez Gambro, maintenant intégré au groupe international Baxter, j’évolue en tant qu’ingénieur R&D dans l’équipe Acute Therapy System Engineering. Mon rôle est d’apporter une expertise technique sur le traitement de la dialyse aigue et les thérapies extracorporelles. Je fais le lien entre les équipes Marketing, Validation et Développement.



Au quotidien je conçois, réalise et analyse les données d’essais de laboratoire pour évaluer la performance, tester et évaluer nos prototypes et produits en développement. Cela inclut la réalisation du banc de test, son utilisation et l’analyse des données.

Je travaille également en lien avec les médecins et chercheurs français ou étrangers pour les assister dans leurs essais cliniques sur l’animal.



Rigoureuse, organisée et prête à relever des défis, je suis à l’écoute d’opportunités dans le domaine médical.



Mes compétences :

Dispositifs médicaux

Traitement du signal et de l'image

Imagerie médicale

Matlab

V&V

Minitab (statistiques)

Dialyse (systèmes et thérapies)

Instrumentation