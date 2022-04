François PINON

Manager de projet industriel depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’énergie (Nucléaire) et dans l’industrie d’armement terrestre.

Leader, ou participant, d’équipes multiculturelles, pour la réalisation de contrats et l’élaboration des offres dans un contexte international (Chine, Finlande, Emirats Arabe Unies) souvent complexes en terme de partenariat, de développement et d’intégration système de produits multiples de la conception jusqu’à la maintenance opérationnelle.

Manager qualité expérimenté pour l’assurance Qualité d’un contrat, d’un produit ou d’un business.



Mes compétences :

Qualité

Qualité projet

Conduite et gestion de projet industriel

Assurance Qualité d’un contrat, d’un produit ou d’

Gestion de projet

Management